Golferka Spiranac: Kad god objavim fotografiju s muškarcem, komentari budu odvratni

- Ne priča se dovoljno o jednoj stvari koja je jako vezana za žene u muškoj industriji, bilo da je riječ o golfu ili nekom drugom sportu, a to je da svaki put kad se fotografišem s nekim muškarcem moram čitati odvratne komentare i slušati glasine - rekla je Spiranac, pa dodala.

- Osjećam da me to sprječava da odlazim na brojne događaje na kojima se nalaze muškarci. To je jako nepošteno. Svaki put kad se slikam s muškarcem, komentari su odvratni. Frustrira me to jer ne mogu imati normalnu interakciju s ljudima.