Pročitajte zajedničko saopćenje FK Sarajevo, FK Željezničar, KK Bosna i RK Bosna

Podsjećamo vas na vaše slavne prethodnike, političke lidere Sarajeva koji su uspjeli da grad, koji do tada nije imao običnu dvoranu, u periodu od samo 15 godina dovedu do vrha evropske košarke i prve Olimpijade u istočnoj Evropi. To se desilo prije manje od 40 godina i nema razloga da i naša generacija ne pokuša postići slične uspjehe.