Edin Džeko, Džanan Musa, Lana Pudar, Lejla Njemčević i Tomislav Cvitanušić: Ovo su bh. sportisti o kojima bruji svijet!

Bosnu i Hercegovinu razdiru sa svih strana godinama unazad. Ne zna se odakle više prima udaraca, ali nije sve tako crno. Nije ni sivo. Imamo mi i naše heroje, pa makar na sekundu da se popravi situacija u oblačnoj svakodnevici.

Rijetko ko je sposoban da popravi dan kao dobra predstava omiljenog nam sportiste. Naša sreća ogleda se u tome što ih mi imamo sve više. Postajemo toliko veliki, široki, prostrani poput nepregledne livade, da se od nas ne može pobjeći. Red je da se i pohvalimo uspjesima naših, a kojima je ponuđeno manje nego ijednom oko nas.

Mostarski biser

Lana Pudar je na turnir u Barseloni stigla s pripremnog kampa, na jedno trenažno takmičenje. Šta je ona uradila? „Samo“ je došla i, sa 17 godina, isplivala A olimpijsku normu u disciplini 200 metara delfin. Ona je i prva sportašica iz Bosne i Hercegovine koja je osigurala nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, koje se održavaju naredne godine. Još jednom je uspjela učiniti sve nas ponosnim, a znamo u kakvim se problemima konstantno nalazi.

Nevjerovatna Lejla

Lejla Njemčević je u svijetu profesionalnog biciklizma postala ime koje niko ne smije preskočiti. Nakon što je prošle godine završila kao prvoplasirana u ukupnom poretku, ove godine ona ponovo pomjera granice do nivoa koji nismo mislili da ćemo ikada vidjeti. Nakon što je dominirala od početka sezone u svojoj disciplini, ona se okitila i zlatnom medaljom na Svjetskom kupu održanom u Češkoj.

U jednom od razgovora za „Avaz“ prije ovog takmičenja je i sama kazala kako je mentalna snaga njen glavni adut, kako su se ona i njen trener morali boriti s mnogo većim preprekama od onih koje trenutno ima na takmičenjima. Lejla se borila i izborila sa svim demonima koje ova država ima, pa je onda um šampiona zavladao i nemoguće je da bude neko brži od nje.

Tomo na krovu svijeta

Tomislav Cvitanušić se popeo na krov svijeta, na veličanstveni Mont Everest. Zavihorila se zastava Bosne i Hercegovine na mjestu gdje su se brojni velikani alpinizma popeli. Njegov put smo pratili od samog početka, s toliko pažnje da se stvorio osjećaj kao smo se i sami penjali uz njega. Korak po korak, pa tako do samog vrha.

Musa u Kaunasu

Da ne zaboravimo i Džanana Musu koji je obradovao svakog njegovog navijača iz cijele Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina godinama nije imala košarkaša na najvišem nivou u Evropi. Onda se pojavio on, kao glavni heroj priče. Teške priče, pune padova, ali s kojom smo uspjeli da se poistovjetimo.

Odlazak u NBA koji nije bio uspješan, pa povratak u Evropu gdje nije na početku dobio priliku u velikoj ekipi. I onda kad smo svi pomislili da je to to, u stilu mađioničara, Musa se pojavio i otkrio nam svoj trik. Poveo je svoj Real Madrid na Final Four u Kaunasu, a tamo će imati priliku i da postane prvi igrač iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio to takmičenje u posljednjih 15 godina.

Blistavi Dijamant

Malo je nedolično ne spomenuti Edina Džeku kada govorimo o sportistima koji nas usreće svaki put kad se pojave na sceni. Devetnaest godina karijere koja donosi radost Bosni i Hercegovini. Sada je i on dočekao na krunu svoje karijere. Igrat će u finalu Lige prvaka, koje mu je izmaklo prije nekoliko godina. Tada im se na putu našao Liverpul i uskratio Džeki šansu za najveću titulu u klupskom fudbalu. E pa ove godine je preskočio sve prepreke. Kao najbolji strijelac Intera poveo je ekipu do finala u Istanbulu i imat će on tamo svoje navijače.

Sve do jednog od nas, koji ćemo 10. juna, ma kako rezultat glasio, slaviti. Slaviti jer neko ko nas čini sretnim doživljava nadrealno iskustvo i ispunjava svoje snove, a kroz njihovo ispunjenje sna i mi malo bivamo sretniji zbog zaboravljanja na čudnu realnost.