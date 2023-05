Olimpijski komitet nagradio Lanu Pudar zbog plasmana na Olimpijske igre

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine s ponosom upućuje čestitke Lani Pudar, porodici, Plivačkom savezu BiH, klubu i trenerima na ostvarenoj A normi za Olimpijske igre Pariz 2024.

S obzirom da je Lana Pudar prva i do sada jedina ispunila A normu za Olimpijske igre Pariz 2024, Izvršni komitet OK BiH je na prijedlog Predsjedništva OK BiH odobrio dodatna sredstva u visini od 30.000,00 KM za nastavak priprema i nastupe do početka Olimpijskih igara Pariz 2024, sa ciljem postizanja što boljih rezultata do i na Olimpijskim igrama Pariz 2024.

- Ovo je nastavak „Programa+“ OK BiH za naše najbolje sportiste, odnosno evidentne Olimpijske kandidate OI Pariz 2024 kao što je naša Lana Pudar. Ovim programom OK BiH konkretno podržava vrhunske sportiste/potencijalne olimpijce u njihovim naporima da ostvare vrhunske rezultate na Olimpijskim igrama Pariz 2024.

OK BiH će podržati i druge vrhunske sportiste koji osvoje A normu za OI Pariz 2024 od momenta ostvarenja A norme.

OK BiH stipendira 14 sportista za OI Pariz 2024, potencijalnih olimpijaca, u trajanju od 32 mjeseca, a 5 najboljih olimpijaca pored redovne stipendije podržava sa dodatnim sredstvima kroz „Program+“.

Nadamo se da će i ministarstva i institucije BiH nadležna za finansiranje sporta slijediti primjer podrške vrhunskim sportistima kao što to čini nebudžetski korisnik Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz OK BiH.