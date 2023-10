Zavidovići slave: Rukometašice Krivaje nastavljaju svoj evropski put

Rukometašice Krivaje plasirale su se u 3. pretkolo EHF Evropskog kupa nakon što su i u revanšu savladale azerbejdžanski Azeijrol (26:25).

Prema dogovoru dva kluba, obje utakmice su odigrane u Gradskoj dvorani u Zavidovićima. Prvi meč je Krivaja dobila sa 31:29.

Susret je počeo ujednačeno s obje strane, igralo se gol za gol, a onda se u 20. minuti azerbejdžanski tim odlijepio i na krilima dobre serije došao do 10:6.

Na kraju je Azeijrol imao 13:11 nakon prvih pola sata igre. No, sjajna publika u dvorani je dizala rukometašice Krivaje kad god bi pale.

Onda su iskusnije rukometašice Bašić, Ćosić, Šehić režirale preokret i seriju od 6:0 na deset minuta do kraja (23:21). Na minut do kraja Azeijrol je poravnao na 25:25, a onda je Sara Bašić nekoliko sekundi do kraja pogodila za erupciju oduševljenja.

Bašić je bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa osam golova. Pet je dodala Amina Bukvić, a četiri Amna Mehinagić.

Na drugoj strani istakla se Kamila Bajramova (Bayramova) sa osam pogodaka.