Najbolji bh. igrač bilijara Sanjin Pehlivanović: U narednoj godini očekuje titulu

Inače, Pehlivanović je u polufinalu, koje je po njegovim riječima bilo finale prije finala, bio bolji od Austrijanca Maxa Lehnera sa 10:8, a u četvrtfinalu od njegovog sunarodnika Marija Hea (10:7).

Prije osvajanja srebra na SP-u, ostvario je još jedan sjajan rezultat kada je bio treći na jednom od najvećih svjetskih turnira “Hanoi openu” u Vijetnamu, na kojem je učestvovalo 256 igrača, ali, po njegovim riečima, posljednji rezultat ima veću težinu jer se radi o svjetskom prvenstvu.

- Ovaj uspjeh znači mi puno u nastavku karijere. Puno radim, treniram i ulažem u svoju karijeru. U svim nastupima uvijek očekujem prvo mjesto i ne sumnjam da doći i titula svjetskog seniorskog prvaka. Sve se nekako slaže, ovo mi daje još veći motiv, da što bolje radim u budućnosti - kazao je Pehlivanović za Fenu.

U januaru ide u Las Vegas

Do kraja godine će napraviiti mali predah u takmičenjima, a uskoro počinje naporne pripreme za narednu godinu, u kojoj ga već krajem januara očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Las Vegasu u discplini “desetka”, u kojoj je aktualni vlasnik titule evropskog seniorskog prvaka.

- Radi se o jednoj od mojih dražih disciplina, svakako da očekujem puno. Uvijek na turnire idem sa jednom misli i misijom u glavi da osvojim prvo mjesto za šta se naporno spremam. Za koji dan krećem s treninzima za SP. Cilj mu je osvajanje prvog mjesta na SP-u.

Otkako sam počeo igrati bilijar težim ka tome da postanem svjetski seniorski prvak, kao što sam to ostvario i u juniorskoj konkurenciji. U Klagenfurtu sam bio sam blizu, ali svakako ću to postati, ‘što prije to bolje’ - zaključio je Pehlivanović.