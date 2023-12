Briljirao bh. reprezentativac, ali meč u sjeni sukoba igrača i trenera Lovćena: "Koga šalješ u p**ku materinu"

Rukometaši Flensburga našeg Benjamina Burića deklasirali su Lovćen iz Cetinja (42:19) u 6. kolu Evropa lige, ali je meč obilježio sukob igrača i trenera crnogorskog tima.

Naime, najbolji igrač Lovćena Vuko Borozan potjeran je sa utakmice već u 3. minuti. On je negodovao nakon jedne akcije, a trener Pero Milošević pozvao je tajm-aut.

- Zašto širiš ruke i šalješ u p**ku materinu? Uzeo sam tajm-aut da objasniš kome. Batali - rekao je Milošević.



Potom je na teren ubacio mladog Milorada Bakića, a Borozan više nije igrao. Milošević je o incidentu govorio nakon utakmice.

- To ćemo da riješimo. Žustro je prigovorio saigraču, uzeo sam time out i pitao ga zašto je to uradio. Od tada nije ulazio u igru i to je to. Pričaću o tome zna se sa kim - izjavio je Milošević.