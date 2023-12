Trener Lejle Njemčević razočaran: Najbolja na svijetu, a u BiH nedovoljno dobra za nagradu

Amar Njemčević, trener najbolje bh. biciklistkinje Lejle Njemčević, oglasio se nakon što je jučer Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova dodijelilo Elvedini Muzaferiji, najboljoj bh. skijašici, Državnu nagradu za sport i ček na 10.000 KM.

Osvojila brojne medalje

Njemčević je naveo kako ga boli nepravda što najbolja bh. biciklistkinja nije dobila nagradu. Da naglasimo, u komentaru je naveo da nema ništa protiv Muzaferije, da za nju navijaju i bodre je, ali da je činjenica da je Lejla zaslužila nagradu.

- Lejla Njemčević je prva na svijetu u jednom od najpopularnijih sportova na Planeti i najtežoj disciplini, ali u svojoj domovini nije dovoljno dobra za državnu nagradu Ministarstva civilnih poslova BiH.



Svakako da me posebno raduje rezultat svih bh. sportista i da sam njihov vjerni navijač, a posebno sportistkinja, međutim, žalosti me što rezultat nije osnovno mjerilo kada je riječ o nagrađivanju.

Lejla je ove godine osvojila medalju na tri svjetska kupa od ukupno četiri, koliko ih je bilo, odnijela pobjedu na Svjetskom kupu u Češkoj i ukupni je pobjednik Svjetske lige. Najbolji rezultat u historiji BiH na Svjetskom prvenstvu u biciklizmu ostvarila je Lejla ove sezone, osvojivši 4. mjesto na najvećem Svjetskom prvenstvu ikada održanom u Glasgowu, Škotska. Prvo Svjetsko prvenstvo na kojem su sve discipline bile organizovane na jednom takmičenju. Ipak, u našoj državi rezultat nije osnovno mjerilo za nagrađivanje - naveo je Njemčević.

Pomoć bh. sportistima

Potom se obratio i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

- Raduje me da Ministarstvo vanjskih poslova BiH želi riješiti problem koji naši takmičari imaju kada putuju na takmičenja, ali da li to znači da će riješiti problem samo nekim takmičarima, a da su takmičari poput Lejle, iako rezultatski kao i promocijom naše države u svijetu to zaslužili prije pet godina, za vas ipak nevidljivi - napisao je Njemčević.

Ipak, kaže da nema prepreke koja će ih pokolebati na putu da promovišu pozitivne vrijednosti i svoju Bosnu i Hercegovinu.

- Mi ćemo nastaviti da radimo kako smo i navikli, i da odbranimo titulu najbolje na svijetu, te promovišemo pozitivne vrijednosti i našu državu, ali odnos nekih naših državnih institucija prema Lejli je nešto što me čini tužnim i razočaranim - poručio je Amar Njemčević.