Legendarni Enid Tahirović za "Avaz" uoči Eura: Pet je favorita, BiH može do historijske pobjede

Odbrojavanju je došao kraj, danas počinje rukometno Evropsko prvenstvo u Njemačkoj koje će se igrati od 10. do 28. januara. Prvu utakmicu večeras će odigrati Francuska i Sjeverna Makedonija (18:00), a na prvenstvu Starog kontinenta treći put uzastopno nastupit će i reprezentacija Bosne i Hercegovine.



O šansama, očekivanjima, ali i favoritima razgovarali smo sa živom legendom bh. rukometa Enidom Tahirovićem. Naša reprezentacija prvenstvo dočekuje nakon nastupa na Yellow cupu, pripremnom turniru u Švicarskoj gdje su ostvarena tri poraza iz isto toliko utakmica.

Nije opravdanje

- Sigurno da na tom turniru nije bilo onako kako smo svi očekivali, ni rezultatski, ni igrom. Nismo odigrali dobro, ali šta je tu je, to je što momentalno imamo na raspolaganju. Naravno da nam se ti porazi nisu svidjeli, ali dolazi nam Evropsko prvenstvo koje moramo odigrati. Treba naglasiti da utakmice Yellow cupa nisu bile, iako to nije opravdanje, ali nadam se da će utisak i igra biti bolji na Euru i da možemo do prve pobjede u historiji – rekao je Tahirović za „Dnevni avaz“.

Kao i obično Tahirović je bio otvoren i iskren. Pitali smo ga da li smatra da selektor Irfan Smajlagić i rukometaši nisu otkrili sve karte na Yellow cupu i da mogu mnogo bolje odigrati na Euru.

- Teško je o tome pričati. Sigurno je i njima bio cilj ostvariti što bolji rezultat i s drugačijom atmosferom otići na Euro. Reprezentacija je podmlađena, od te stare generacije ostali su samo braća Burić, Terzić i Panić. Dolaze mladi, mnogo je igrača iz Premijer lige BiH. Nekad mi, Bosanci i Hercegovci, imamo velika očekivanja, precjenjujemo se nekada – kazao je Tahirović.