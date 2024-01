Rukometaši BiH šokantno izgubili od Gruzije i ostali bez prvih bodova na Evropskim prvenstvima

Gruzijci su golom Iraklija Kbilašvilija sa zvukom sirene došli do izjednačenja uoči odlaska na odmor.

BiH je ponovo dobro krenula. Serijom 3:0 je došla do prednosti 12:9. Gruzijci su pet minuta bili bez gola, a onda su od 37. do 42. minute kreirali seriju 4:0 i došli do preokreta.



Potom se igrao gol za gol, a Gruzijci su na krilima Giorgija Tskhovrebadzea došli do historijske pobjede. Dao je šest golova, dok je jedan manje dao Giorgi Dikhaminjia.

U BiH nije mogao sam Marko Panić koji je postigao sedam golova. Po tri su dodali Nedim Hadžić i Vladan Đurđević. Harun Hodžić je skupio pet intervencija, a Admir Ahmetašević jednu manje.