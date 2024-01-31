U zatvoru završio osvajač Evropskog prvenstva s Francuskom: Uhapšen zbog pokušaja silovanja

Francuski rukometaš Benoit Kunkud (Kounkoud) završio je u zatvoru zbog pokušaja silovanja u noćnom klubu.

Kunkud je bio dio francuske reprezentacije, koja je prije nekoliko dana osvojila evropsko zlato u Njemačkoj, pobjedom u finalu nad Danskom.

- Kasno u noći s ponedjeljka na utorak francuski je reprezentativac u pijanom stanju navodno skinuo hlače i pokušao seksualno napasti mladu ženu - objavio je L'Équipe.

Reprezentativca Francuske je zaustavio zaštitar i čuvao ga do dolaska policije.

Kunkud je završio u zatvoru, sumnjiči se za pokušaj silovanja 20-godišnjakinje.