Zbog čega sportisti lakiraju nokte: "Morate održavati ruke svježima"

Kvoterbek USC-a Keleb Vilijams (Caleb Williams) čini se da ima dovoljno čvrstu kontrolu nad fudbalom da se projektuje kao prvi pik na ovogodišnjem draftu NFL-a. Ali ima nešto u vezi s osvajačem trofeja Heisman što neprestano privlači pažnju fanova.

Međutim, sve veći broj zvijezda unosi promjene koje začuđuju, u najmanju ruku rečeno ili nerviraju one sa staromodnijim pogledima.

Muški sport može biti teško mjesto. Borba od prve do posljednje minute, bespoštedni dueli i mnogo energije.

Naime, on je jedan od onih koji lakiraju nokte, a svaki put kada izađe na teren ima novu šemu farbanja. Godinama je sjajni francuski fudbaler Pol Pogba (Paul) nervirao ljubitelje najvažnije sporedne stvari jer se činilo da mu je frizura bitnija od učinka na terenu. Vilijams je otišao korak više.

Inspiraciju za izgled svojih noktiju crpi od majke, koja je tehničarka za nokte.

- Morate održavati ruke svježima. Ovdje dolazi svo zlato - rekao je Vilijams.

Ali u hiper muškom svijetu muškog sporta, čini se da bi Vilijamsov stil neke iznervirao.

- Šta je sa svim ovim tipovima koji danas farbaju nokte - napisao je bivši primač NFL-a Kol Bizli (Cole Beasley), koji nije poznat po svojim progresivnim stavovima.