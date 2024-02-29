Hokejaši BiH večeras igraju historijski meč, poslali su poruku navijačima

Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Skenderiji odigrati jedan od najvažnijih mečeva u svojoj historiji (20:00).

Bosna i Hercegovina će u sklopu posljednjeg kola Svjetskog prvenstva divizije III igrati protiv Sjeverne Koreje. U slučaju trijumfa, naša selekcija bi se plasirala u viši rang.

Dva boda manje

Bh. tim je trenutno drugi na tabeli sa 10 bodova, dok vodeća Sjeverna Koreja ima dva boda više.

Ulaz u dvoranu Skenderija je besplatan, a iz našeg Saveza su pozvali sve navijače da dođu i pruže podršku bh. hokejašima.



- Upravo bi historijsko zlato bilo najbolji uvod u proslavu nadolazećeg Dana nezavisnosti naše domovine.

Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put je nastupila na Svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu 2015. godine.

Budi dio historije

Prema sistemu takmičenja Međunarodne federacije u hokeju na ledu, osvajači turnira u datoj diviziji prelaze u viši rang te bi nakon osvojenog zlata BiH trebala napredovati u diviziju IIIA i ostvariti jedan od prvih postavljenih ciljeva.

Posebnost ovoj prilici daje i obilježavanje 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, a ovim hokejaškim turnirom Sarajevo zaključuje obilježavanje godišnjice.

Nije li previše razloga za biti dio historije i slavljeničke večeri - poručeno je iz Hokejaškog saveza BiH.