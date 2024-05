Doborac izjavom oduševio navijače rukometne reprezentacije BiH

Bio je to mnogo bolji meč "Zmajeva" nego u Portugalu gdje su izgubili sa 29:19. Nakon susreta, pozdravili su ih navijači, a selektor Damir Doborac obratio se medijima.

- Ja bih prvo da se zahvalim divnim navijačima, koji su pokazali da su navijači reprezentacije, a ne rezultata. Oni su zaslužili da se ovako borimo. Rekao sam da je Portugal bolji, ali da ću im čestitati tek ako pobijede. Stvarno vjerujem u ove momke, saradnja sa njima je čisto uživanje - rekao je Doborac.

Naglasio je kako u timu ima igrač kojima vjeruje.

- Ja sam selektor A reprezentacije i želim to da radim. U ovoj selekciji imam igrače kojima vjerujem, nismo sretni jer nismo prošli, ali smo dali sve od sebe. Želim da se za svaku loptu bacamo na glavu i to se vidjelo u posljednjem napadu - naveo je on.

Doborac je istakao kako svi igrači u ekipi imaju isti tretman, a pohvalio je i Bekira Čordaliju, koji je sjajno branio u Mejdanu.

- Svi igrači imaju podjednak tretman i ovo okupljanje smo željeli da imamo 21 igrača da vidimo sve na djelu na treningu. Što se tiče Čordalije on je ranije pokazao kakav je golman.



Nismo htjeli da tražimo alibi za poraz, ali bilo je problema. Nisu nažalost svi dobili šansu, ali na sve računamo i tako ćemo se ponašati - poručio je Doborac.