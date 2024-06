Lana Pudar sletjela u Mostar i u svoj rodni grad donijela evropsku medalju

Njen trener Damir Đedović kazao je kako je lijepo "napokon sletjeti u svoj grad i biti dočekan".

- Što se tiče samog takmičenja došli smo na njega s priprema iz Španije, htjeli smo vidjeti šta Lana može u ovom trenutku kada ne radi treninge za rezultat. Vidjeli ste sve. Lana je uspjela i u ovom stanju odraditi jednu odličnu utrku te osvojiti 20. jubilarnu medalju s velikih takmičenja.

Mogu slobodno reći da je ona s 18 godina uspjela nešto što do sada na ovim prostorima nije zabilježeno. Ono što me najviše raduje je to da je ovo još uvijek početak svega, onoga što se može i što se planira napraviti - kazao je Đedović.

Potvrdio je kako je pred njima nekoliko dana boravka u Mostaru, nakon čega idu na završne pripreme u Tursku.

- Ondje ćemo biti u zatvorenom kampu odakle ćemo ići direktno u Pariz na OI. Ono što mogu reći je da će se Lana pripremiti najbolje što može. Svi ćemo oko nje dati najbolje što možemo i cilj nam je da Lana OI dočeka što spremnije - naglasio je Đedović.