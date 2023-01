Đoković nakon nove pobjede: Stalno osjećam bolove

Pričao je Novak Đoković nakon pobjede protiv Grigora Dimitrova (3:0) o problemima s povredom. Kako je naglasio, kroz čitav meč je osjećao bolove.

- Uvijek počne dobro, posljednjih par mečeva, a onda se desi jedan pokret i onda se pogorša. Onda lijekovi krenu da rade, to mi pomogne, onda nestane efekat, onda se vrati... To je stvarno rolerkoster, preživljavam emotivne uspone i padove zbog toga. To je nešto sa čime sam pomiren, sretan samo što mogu igrati. Kada je počinjao turnir, mislio sam da neću moći igrati, ali evo me, i dalje sam tu, rekao je Đoković.

Dodao je da nije htio da se povuče sa Australijan opena, jer je želio da vidi da li može "izgurati" sve do kraja.

- Nisam htio da se povučem sa turnira, jer sam htio da vidim kako ću se osjećati na terenu. Bilo je momenata kada sam se osjećao loše, ali sam preživio. Gledat ću iz meča u meč i nadati se najboljem, poručio je Đoković.