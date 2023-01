Sabalenka protiv Ribakine za naslov u Melburnu

Bjeloruskinja Arina Sabalenka druga je finalistica Australijan Opena.

Trenutno peta igračica svijeta izborila je svoje premijerno finale nekog gren slem turnira, nakon što je u polufinalu u Melburnu savladala Poljakinju Magdu Linet (Linette, WTA 45.) s 7:6/7:1, 6:2.

Sabalenka je kao peta nositeljica bila velika favoritkinja na papiru, a potencijalno iznenađenje naziralo se u velikim dijelom prvog seta. Povela je Linett s 0:2, a potom uporno odbijala žestoke napade Sabalenke. No, kvaliteta je došla do izražaja u taj-brejku gdje je Sabalenka izgubila samo jedan poen, a demonstracija moći se dogodila u drugom setu u kojem je Sabalenka projurila do pobjede i velikog finala.