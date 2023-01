Srđan Đoković je napravio pravu pometnju, oglasio se i direktor Australijan opena

Sada se oglasio i direktor Australijan opena Krejg Tajli (Craig Tiley), koji je naveo da se pozabavio gorućim pitanjima van terena.

Tajli je naveo kako je Srđan, kao i ostatak porodice Đoković totalno protiv rata i da nije postojala nikakva namjera da se upliću u temu rata u Ukrajini.

- Rekao sam im da budu veoma oprezni jer je ovo događaj od globalne važnosti. Kada imate stotine i hiljade ljudi koji prolaze kroz kapije, naravno da se nađu ljudi koji nemaju dobre namere i da morate da se čuvate da se ne nađete u sredini svega toga.

Oni su sve to shvatili. Porodica Đoković je to shvatila. Uznemireni su što je to protumačeno na taj način, nisu imali takvu namjeru. Novakov otac ne podržava rat i fokusirani su na to se zalažu za mir - rekao je Tajli.