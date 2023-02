Novaku Đokoviću upitan nastup na Indian Velsu i ove godine

Prvi reket svijeta Novak Đoković se prijavio za Masters turnir u Indijan Velsu, iako on ne može ući u SAD jer nije vakcinisan.

Nevakcinisanim ljudima će barem do maja biti zabranjen ulazak u SAD, a turnir se igra od 6. do 19. marta. Uzimajući to u obzir veoma su male šanse da se Đoković pojavi na turniru u Kaliforniji.

Đoković je i prošle godine bio odsutan sa svih turnira u Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što nije vakcinisan.

Šampion prošlogodišnjeg izdanja je bio Tejlor Fric (Taylor Fritz) koji je u finalu savladao Rafaela Nadala.

On će probati dobiti specijalnu dozvolu za prisustvovanje turniru, ali je sve izglednije da on neće ni ove godine nastupiti na turniru koji je osvojio pet puta.