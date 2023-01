U Australiju će moći: Rampa za Đokovića u Americi

Prema pisanjima američkih medija, male su šanse da se ukinu te mjere do marta, kada se igraju turniri u Majamiju i Indijan Velsu.

Što se Đokovića tiče, on je već u Australiji gdje će igrati na turniru iz serije 250 u Adelejdu, a onda će nastupiti na Australijan Openu, koji je u svojoj karijeri do sada osvojio u devet navrata, po čemu je rekorder. Đoković je dolazio do titule u Melburnu 2008., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2019., 2020. i 2021. godine.

Inače, Nik Kirjos (Nick Kyrgios), koji je u prošlosti mnogo kritikovao Đokovića, izrazio je želju igrati u paru sa srbijanskim teniserom ukoliko mu bude dopušteno učešće na Indijan Velsu.