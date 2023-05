Novak Đoković govorio o teškim trenucima: Bio sam ovca među 20 vukova

Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković trenutno se nalazi u Rimu, gdje igra turnir Masters serije i gdje je već zabilježio dva trijumfa.

Ovaj posljednji, za plasman u osminu finala, bio je protiv Grigora Dimitrova, a pored toga što se kroz utakmice u Italiji priprema za Rolan Garos, Novak je više nego inače pričao i za medije.

Sloboda izbora

Za jedan italijanski list dao je veliki intervju u kojem je govorio o torturi u Australiji, ratu u Ukrajini, te situaciji sa vakcinom zbog koje je „razapinjan“.

- Ja nisam antivakser i nikad nisam rekao da jesam. Ja sam za izbor, branim slobodu izbora, slobodu odlučivanja. Jednom sam to objasnio BBC-ju po povratku iz Australije, ali su tada eliminirali mnoge rečenice. One koje nisu bile zgodne. Tako da više nisam govorio o ovoj priči – počeo je Đoković.

Australijski "zatvor"

Tortura u Australiji je bila naredna tema.

- Kakvo je mjesto gdje su me držali? Zatvor. Nisam mogao otvoriti prozor. Ostao sam manje od sedam dana, ali sam tamo zatekao mlade ljude, ratne izbjeglice, koji su bili tamo jako dugo. Moj slučaj je služio da ih rasvijetli, skoro svi su oslobođeni i to me tješi. Mladi Sirija je tamo bio već devet godina. Sada je u SAD-u. Kada se vratim ovog ljeta, želim ga ponovo naći i vidjeti na US Openu. Osjećam se povezano s njim – rekao je Đoković.

Nije se Đoković tu zaustavio.

- Stavljen sam u sredinu, izdvojen kao „persona non grata“. Našao sam se sam i osjećao sam se kao ovca okružena sa 20 vukova. A sam čovjek nema šanse protiv velikih medija. Međutim, brzo sam to zaboravio. Fokusiran sam na pozitivne stvari. Imao sam COVID po drugi put. Uvijek sam prihvatao pravila, nisamo mogao ići u SAD, pa nisam ni išao. Odustao sam od dva US Opena da bih ostao dosljedan sebi. Potom sam se vratio u Australiju i pobijedio. Ali sam bio razočaran. Kad je pola kolega protiv vas, onda vidite pravo lice ljudi – dodao je srbijanski teniser.

O ratu u Ukrajini

Jedno od pitanja za Đokovića bilo je vezano i za rat u Ukrajini.

- U ratu niko ne pobjeđuje! Rat je najružnija stvar u životu, čovjekov najgori izum, najgora ideja u historiji. Rat je nešto veće od nas, samo se molite Bogu da se sutra prekine - rekao je Đoković i dodao:

- Nažalost, rat u Ukrajini je spor. Svakim danom je sve razorniji. Ima gradova razorenih, života prekinutih. Ima i šteta koje se ne vide, koje će trajati vremenom. Zato ne mogu podržati bilo kakav rat protiv bilo koje zemlje – kazao je Novak Đoković u razgovoru za italijanske medije.