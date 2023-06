Medvedev u lošoj formi: Rus ponovo ispao na početku turnira

Nastavljaju se muke za ruskog tenisera Danila Medvedeva (Daniil). On je eliminisan u prvom kolu Rolan Garosa, a nije doživio bolju sudbinu ni na turniru u Hertogenbošu.

Bolji od trećeg tenisera poslije preokreta bio je Francuz Adrian Manarino, koji je slavio rezultatom 4:6, 6:4, 6:2.

Prvi set je Rus prelomio u svoju korist poslije serije brejkova od rezultata 2:2. Medvedev je napravio dva, a Manarino jedan. Stečenu prednost je uspio sačuvati i osvojiti tako prvi set.

Francuz se u igru vratio u drugom setu. To je potvrdio kada je kod rezultata 5:4 stigao do dvije brejk i set lopte. On je uspio drugu realizovati i izjednačiti rezultat u setovima.

Na krilima odlične igre u drugom setu, Manarino je istim tempom nastavio i u trećem. U četvrtom gemu oduzeo je servis rivalu, a još jednim brejkom u osmom gemu ostvario je i pobjedu i prolaz u četvrtfinale turnira serije 250.