Medvedeva namučio srbijanski teniser, Cicipas šokiran u osmini finala

Danil Medvedev (Daniil), ruski teniser i prvi nosilac ATP turnira u njemačkom Haleu, poslije više od 2 sata uspio je slaviti protiv Lasla Đerea rezultatom 2:1 (6:3, 6:7, 6:3).

Medevedev je odlično započeo meč i sa osvojenim brejkom već u drugom gemu početnog seta je napravio razliku koja mu je bila dovoljna da osvoji taj set.

Đere je uzvratio istom mjerom osvojivši u drugom gemu brejk, ali je se ruski teniser uspio vratiti i tako se otišlo u taj-brejk. Srbijanski teniser je uprkos sedam mini brejkova koji su viđeni uspio sačuvati živce i smirenost, te odvesti meč u treći, odlučujući set.

Medvedev je od početka trećeg seta bio agresivan, napravio je brejk i čuvao ga do 7. gema. Tada je Đere uspio iskoristiti jednu od svoje četiri brejk lopte i vratiti sve na nulu. Ipak, to mu nije bilo dovoljno i on je u narednom već prepustio svoj servis Rusu koji je to objeručke prihvatio i tako završiti meč u svoju korist.