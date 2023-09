Zverev u četvrtfinalu US Opena: Meč obilježio skandal kada je jedan navijač veličao Hitlera

Aleksander Zverev (Alexander) plasirao se u četvrtfinale US Opena, gdje čeka meč sa prvim reketom svijeta Alkarazom. On je nakon skoro pet sati borbe savladao Janika Sinera 3:2 u setovima. Rezultat je glasio 6:4, 3:6, 6:2, 4:6 i 6:3.

No meč je obilježio skandal u četvrtom setu, kada je Zverev, dijete ruskih roditelja rođeno u Njemačkoj, se žalio da je jedan navijač na tribinama veličao Adolfa Hitlera.

Pri rezultatu 2:2 Zverev je prekinuo gem, prišao sucu i rekao: "Neko u publici uzvikuje najpoznatiju Hitlerovu frazu u historiji! To je neprihvatljivo!" Sudac je na to poludio, okrenuo se prema publici i vikao: "Ko je to rekao? Ko je to rekao? Podigni ruku! Ko je to rekao?"