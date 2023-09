Alkaraz poslao jasnu poruku Đokoviću: "Želim se vratiti na vrh, to mi je stalno na umu"

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), drugi reket svijeta, po prvi put u svojoj profesionalnoj karijeri će igrati u na tlu Kine.

Prvi put u Kini

Španski teniser nije igrao od poraza od Danila Medvedeva u polufinalu US Opena, a takmičenju se vraća na turniru serije 500 u Pekingu.

- Imao sam kvalitetne treninge kod kuće, prije nego što sam ovdje došao, tako da se osjećam odlično. Jučer sam imao prvi trening na centralnom terenu i bilo je nevjerovatno biti tamo. Uzbuđen sam što ću igrati prvi put u Pekingu – rekao je „Karlitos“ na konferenciji za medije.

Jasan cilj

Poslije US Opena prvo mjesto na ATP listi ponovo je zauzeo Novak Đoković. S obzirom na to da srbijanski teniser neće igrati do Mastersa u Parizu, Španac će imati priliku da ponovo preuzme to mjesto.

- Velika je borba za prvo mjesto, posebno poslije sjajnog nastupa koji je Novak imao na američkoj turneji. Trenutno je on broj jedan, tako da dolazim ovdje sa dodatnom motivacijom da se pokušam vratiti na vrh.

Kao što sam rekao, to je nešto što imam na umu svaki put kada treniram, razmišljam o tome na svakom turniru. Ni meni nije obavezno da povratim prvu poziciju, ali moram postaviti ciljeve. Pozicija broj 1 je jedan od mojih glavnih ciljeva – istakao je Alkaraz.

Španski teniser je istakao da je zadovoljan ostvarenim rezultatima u ovoj sezoni, iako je zbog povrede propustio uvodne turnire i Australian Open.