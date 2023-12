Evo kako je Novak Đoković pomogao Hamadu Međedoviću da postane najbolji mladi teniser svijeta

Malo ko zna da je najbolji teniser svijeta Novak Đoković bio od velike pomoći Hamadu na početku njegove karijere. O tome svjedoče riječi njegovog oca Eldina, koji je otkrio kako je Nole uticao na to da Međedović dođe do samog vrha.

Srbija ima novu tenisku nadu. To je Hamad Međedović koji je sinoć u finalu ATP Next Gen turnira u Džedi uspio da poslije pet uzbudljivih setova savlada Artura Fisa iz Francuske, koji je inače trenutno 37. na rang listi.

Na novu opasku da je tenis preskup sport i da porodica Hamada Međedovića ne bi mogla sve to da podrži, stigao je kraljevski odgovor Novaka Đokovića.

- Edo, ja ne radim to za novac. Zarađujem ga negdje drugdje. Ja ovdje hoću da pomognem. Kakav bih to bio čovjek kada ne bih pomogao nekome ko to zaslužuje, voli tenis i na sve to, pruža dobre rezultate? Znate šta ćete da uradite? Jednog dana, kada Hamad uspije, uzmite nekoga pod svoje krilo i pomognite mu na isti način - rekao je Nole.

I taj dan se desio. Hamad je šampion, a sve ostalo je historija.