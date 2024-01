Đoković o provokacijama navijača: Ko zasluži, dobit će i sočan odgovor

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković imao je žestok sukob sa navijačem tokom 2. kola Australijan opena.

Nije to prvi put da je Đoković bio na meti provokacija navijača, a u razgovoru s novinarima otkrio je koja su mu bila neka od najzabavnijih ili najiritantnijih dobacivanja iz publike tokom karijere.

- Više se sjećam iritantnih, da budem iskren. Ima komentara i naših i stranih u vezi s trajanjem meča, da imaju večeru, da treba da idu na pivo i slično. To možda malo iziritira, ali nije strašno. S druge strane, mnogo se puta dešavalo da sam dobijao uvrede. To je već druga priča - rekao je Đoković.



Nije želio reći šta mu tačno govore.

- Psovke ne želim da vam govorim, da ih ponavljam ovdje. Naravno da psuju, pogotovo na večernjim mečevima, kada ljudi cijeli dan piju, onda dođu, nisam in omiljen igrač i pokušaju na svaki način da me ometu.

Ako u tome ne uspiju, onda prelaze granicu, dozvole sebi previše i to je to. Izašao je snimak sa prošlog meča protiv Popirina, kada sam se ekspresivno radovao nakon što sam pobijedio. Uhvatila je u posljednjem momentu kamera šta sam ‘sočno’ izgovorio. Ne volim to da izgovaram, naravno, ali ko zasluži, dobit će i takav sočan odgovor - poručio je Đoković.