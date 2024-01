Alkaraz poslije ispadanja sa Australijan opena: Ne znam šta se desilo

Španac Karlos Alkaraz, drugi najbolji teniser na svijetu šokantno je poražen u četvrtfinalu od Aleksandra Zvereva sa 3:1, po setovima 6:1, 6:3, 6:7 i 6:4 poslije tri sata tenisa, čime je Njemac napravio i jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Australijan openu.

Alkaraz je bio veliki favorit na turniru, očekivali su mnogi da će igrati finale protiv Novaka Đokovića i sve se pripremalo za taj duel, međutim, Španac je posustao.

"Ovo nije loš rezultat"

On je na svojoj konferenciji započeo riječima da je ovo bio dobar turnir.

- Četvrtfinale Grend slem turnira nije ono što sam očekivao, ali, nije ovo loš rezultat. Drago mi je da sam uspio da se vratim u trećem setu, ali, bilo je baš nezgodno na startu četvrtog. Nisam održao isti nivo igre. Imao sam šanse na 4:3, našao sam način da riterniram servis, ali to nije bilo dovoljno. Nisam iskoristio svoje šanse, mnogo uspona i padova je bilo danas, nisam dobro servirao - rekao je Alkaraz.

On je istakao da mora da napreduje.

- Moram da napredujem i nastavim da radim. Bio je ovo dobar turnir. Igrao sam dobro i zato nisam tužan, zato što osjećam da sam odigrao dobro, sa dosta samopouzdanja i dobro sam servirao. Sve u svemu, odlazim srećan sa turnira.

Alkaraz je potom rekao da niko nije savršen, te da je mlad.

"Niko nije savršen"

- Niko nije savršen, ja imam tek 20 godina. Moram da napredujem. To je dobro, to što imam stvari na kojima treba da radim. Nekad sam imao još više uspona i padova nego što imam danas, u budućnosti želim to da popravim.

Okrenuo se i svom protivniku Zverevu.

- Odigrao je sjajan meč, počeo je baš kako sam očekivao, ne znam šta se meni desilo. Ne mogu da objasnim. Nisam se osjećao lijepo na terenu, nisam dobro servirao. Početak meča je bio sraman, teško je vratiti se iz toga.

Na kraju, još jednom je potencirao na tome da mora da popravi servis.

- Dosta sam napredovao, ali moram da nastavim. To je važno za mene, da se popravim na mentalnom planu, jer ponekad imam nulti osjećaj sa lopticom kada je meč počeo.