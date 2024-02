Nadal o najvećim rivalima: Đoković je najbolji, Federer mi nije prijatelj

Španski teniser Rafael Nadal ima velikih problema s oporavkom od povrede i povratkom na teren.



Tridesetsedmogodišnja legenda „bijelog sporta“ već je odgodila nastup u Dohi, koji je ranije najavljivao kao trenutak za povratak, a sada je za špansku „La Sextu“ govorio o brojnim temama.

Među njima dotakao se i svojih najvećih rivala – Novaka Đokovića i Rodžera Federera (Roger).

Srbijanca je okarakterisao kao najboljeg tenisera svih vremena.

- Slika koju projektuje je gora nego što zaista jeste. On je dobra osoba, sa svojim greškama... ali mnogo bolja nego što to prikazuje. Kada je neko s toliko uspjeha u pitanju, to je ono što se mora pokazati. Novak razbija reket, ali u sljedećem poenu je na sto posto, zato je postigao najviše u historiji našeg sporta. Brojevi ne lažu, on je najbolji u historiji - rekao je Nadal.

Otkrio je i da su on i Federer gurali jedan drugog do krajnjih granica, da sada imaju odličan odnos, ali da ga ne smatra prijateljem.

- Podijelili smo većinu karijere. Pomagali jedan drugom, ali smo i mnogo oduzeli jedan drugom. To rivalstvo nas je guralo do krajnjih granica – kazao je Nadal i dodao:

- Ne smatram ga prijateljem, već poznanikom s kojim sam u odličnim odnosima.