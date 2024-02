Tenisko čudo od djeteta nakon velike pobjede: "Đoković me je pozvao u Crnu Goru"

Nova teniska nada dolazi iz Češke i ima samo 18 godina. Jakub Menšik je već sada 116. na ATP listi, a na turniru u Dohi zaista pravi velika čuda.

Najprije je izbacio petog nosioca Alehandra Davidoviča-Fokinu, zatim legendu Endija Marija, potom i prvog favorita za pehar Andreja Rubljova i u polufinalu ga očekuje okršaj sa 19 godina starijim Gaelom Monfisom.



Skrenuo pažnju na sebe 2022. godine

Momak koji je skrenuo pažnju na sebe u završnici Australijan opena za juniore 2022. godine kada je kolabirao, u izjavi nakon pobjede nad Rusom u Kataru podsjetio se kako ga je Novak Đoković pozvao da borave zajedno u Beogradu i Crnoj Gori.

- Bilo je to poslije finala Australijan opena nakon 2022. godine. Znao je da je moj najveći idol, pa me je pozvao u Beograd, a zatim i u Crnu Goru da provedemo nekoliko dana zajedno, trenirajući, znate, radeći sve stvari van terena također. Zaista je lijepo što me je jedan od najboljih igrača u historiji pozvao i što sam imao priliku da igram protiv njega, da treniram s njim. Sve te doživljene situacije i savjeti za budućnost i za mečeve su zaista korisni - rekao je Menšik i dodao:

Male stvari

- Nije to bilo samo jedan savjet. Znate, to je bila kombinacija malih stvari, onoga što on radi drugačije van terena, na terenu. Za mene, samo sam ga posmatrao i, znate, pokušavao da analiziram njegove rutine i sve.

Rekao je Čeh i da je srbijanski teniser razlog zbog kog je on počeo da igra.

- Nije to samo zato što mi je dao neke savjete kao "moraš raditi ovako, moraš raditi onako". To je pokušaj da sve te male stvari ubacim u svoju igru i karijeru - izjavio je Menšik.