Đoković prvi put govorio o rastanku s Ivaniševićem: Žao mi je što ti neću dati ono što tražiš

Prvi teniser svijeta Novak Đoković je nedavno raskinuo saradnju s trenerom i čuvenim hrvatskim teniserom Goranom Ivanišević, a sada je prvi put govorio o tome.

Njih dvojica su sarađivali šest godina i za to vrijeme su osvojili brojne trofeje. Međutim, saradnji je došao kraj.

Đoković je rekao da će Ivanišević uvijek biti njegov prijatelj iako su im se sportski putevi razišli.