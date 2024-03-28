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Đoković prvi put govorio o rastanku s Ivaniševićem: Žao mi je što ti neću dati ono što tražiš

Profesionalno smo se razišli, napravili smo historijski rezultat

Đoković: Goran je familija. Slobodna Dalmacija

E. Ć.

28.3.2024

Prvi teniser svijeta Novak Đoković je nedavno raskinuo saradnju s trenerom i čuvenim hrvatskim teniserom Goranom Ivanišević, a sada je prvi put govorio o tome.

Njih dvojica su sarađivali šest godina i za to vrijeme su osvojili brojne trofeje. Međutim, saradnji je došao kraj.

Đoković je rekao da će Ivanišević uvijek biti njegov prijatelj iako su im se sportski putevi razišli.

- Ne mogu sad da komentarišem to, žao mi je što ti neću dati ono što tražiš, hvala što se došli, dobrodošli ste da ostanete, ali Goran i ja smo okončali saradnju i to je to.

Goran je član familije. Prijatelj zauvijek. To će tako biti. Profesionalno smo se razišli, napravili smo historijski rezultat tako da u tom smislu mislim da je sve rečeno u posljednjih šest godina koliko smo radili zajedno - poručio je Đoković za Slobodnu Dalmaciju.

# NOVAK ĐOKOVIĆ
# GORAN IVANIŠEVIĆ
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