Belgijskog tenisera pljunuo navijač na Rolan Garosu

Belgijanac David Gofan (Goffin) kazao je da ga je pljunuo gledalac na Rolan Garosu i upozorio je da je tenis u opasnosti da padne u čvrste stiske "huligana".

Gofan je rekao da ga je navijač pljunuo žvaku na njega kad je savladao francuskog igrača Đovanija Mpetši Perikarda (Giovanni Mpetshi Perricard) sa 4-6, 6-4, 6-3, 6-7, 6-3 na Rolan Garosu.

Kada je Belgijanac napuštao arenu, pokazivao je začepljeno uho na sve četiri strane kako bi se suprotstavio podsmijehu.

- Kada vas vrijeđaju tri i po sata, morate malo iznervirati javnost - rekao je Gofan.

- Jasno da ide predaleko, to je totalno nepoštovanje. Postaje kao fudbal, uskoro će biti dimnih bombi, huligana i tučnjave na tribinama. To je smiješno. Neki su tu više da naprave scenu nego da naprave raspoloženje - rekao je on.

Ovaj 33-godišnjak je dodao nakon meča u utorak kasno:

- Danas je neko pljunuo svoju žvaku na mene.