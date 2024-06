Đoković se obraća uoči Vimbldona: Otkrio kako se ovako brzo oporavio i šta je njegova tajna

Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković je odlučio da, uprkos povredi koljena i operaciji, zaigra na Vimbldonu.

Đoković se "testirao" protiv Janika Sinera (Jannik Sinner), a onda i protiv Danila Medvedeva. Nakon tih egzibicija je odlučio da je dovoljno spreman da krene u lov na osmu titulu u Londonu.

Bilo je nedoumica

Sada je održao konferenciju za medije uoči početka trećeg Gren slema sezone (1. - 14. juli).

- Osjećam se dobro. Da, hajde da pričam odmah o koljenu... Kada se to desilo na Rolan Garosu, odlučio sam odmah da se operišem. Bilo je nedoumica oko Vimbldona, ali je dosta igrača imalo te zahvate.



Evo, recimo, Tejlor Fric, Vavrinka, Lindsi Von, podijelili su svoja iskustva i to mi je dalo vjeru da će biti dobro. Da ću moći da igram Vimbldon. Došao sam u nedjelju, imao sam sedmicu dana dobrih treninga, veoma jakih treninga. Sa Sinerom, Tijafoom, Medvedevim i evo danas sa Runeom, sve igrači koji igraju dobro na travi.

To su situacije gdje sam testirao koljeno i kolejno je odlično reagovalo. To je bio dobar znak da učestvujem, igram u utorak i samouvjeren sam i siguran u koljeno. Do sada je sve pozitivno - rekao je Đoković.

Sama pomisao na to je bila tužna

Upitan kako se vratio ovako brzo, Đoković je odgovorio:

- Veoma fer pitanje, ne znam odgovor i žena me je pitala isto pitanje. Imaš 37 godina, dosta rizika, pripremaš se za Olimpijske igre... Tu ne znam odgovor, ali imam osjećaj da ne želim da propustim Gren slem dok god sam u konkurenciji, dok god mogu. Tu je želja da igram, tu je želja da se takmičim, pogotovo Vimbldon o kojem sam sanjao kao dijete.



Samo o tome da razmišljam da ću propustiti Vimbldon je tužno. Pitao sam se koliko brzo mogu da se oporavim, rekao sam da neću doći ovdje da igram nekoliko rundi, želim da se takmičim za titulu. Sve ovo do sada mi je dalo optimizam da mogu da se takmičim za titulu.

Nema racionalnog objašnjenja, više je do emocija da igram na Vimbldonu. Znam da su Olimpijske igre blizu, da se igra na drugačijoj podlozi, ali Vimbldon je turnir iz snova. Dao sam sate i sate na oporavk i treninge, svakog dana, uz opreznost.

Nisam imao negativnih stvari u ovom oporavku i pitao sam se "što da ne dam sebi šansu?".

Podsjetimo, Đoković će u prvom kolu ovo Protivnik u prvom kolu biće mu Čeh Vit Kopriva.