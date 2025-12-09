Od pametnog sata do prstena

Maksimalna fleksibilnost i sloboda od sada i uz Garmin pay, Fidesmo pay, Fitbit pay i SwatchPay

Raiffeisen banka je napravila značajan iskorak u strategiji digitalizacije i modernizacije usluga za svoje klijente. Nakon što je već uvela Google Pay i Apple Pay, ovim potezom postala je prva banka na tržištu BiH koja omogućava beskontaktno plaćanje putem pametnog sata, narukvice ili prstena, koristeći platforme poput Garmin Pay, Fitbit Pay, Fidesmo Pay ili SwatchPay.

“Pored mobilnog bankarstva i internet servisa, naši klijenti danas imaju mogućnost da biraju najpraktičniji način plaćanja, bilo da koriste telefon, sat, narukvicu ili prsten. Plaćanja su trenutna i bez potrebe za nošenjem fizičke kartice ili novčanika. Digitalni novčanici i Raiffeisen mobilno bankarstvo zajedno osiguravaju potpunu kontrolu nad transakcijama uz opcije praćenja troškova, notifikacija i brzog pristup stanju računa” - izjavio je ovim povodom Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisen banke za poslovanje sa stanovništvom.

Šta znači „Digitalni novčanik” za klijente?

Digitalni novčanici donose jednostavnije svakodnevno bankarstvo: plaćanje je brzo, bez kartice i bez novčanika jer je dovoljan sat, narukvica ili prsten. Klijenti i dalje imaju punu kontrolu plaćanja kroz Raiffeisen mobilno bankarstvo, uključujući i push notifikacije o svim promjenama na računu, što Raiffeisen banku dodatno pozicionira kao lidera digitalnih rješenja u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući tim prednostima klijenti dobijaju jednostavniji, fleksibilniji i moderniji način upravljanja finansijama što u svakodnevnom životu čini bankarstvo laganim i praktičnim. Uz digitalne novčanike fizička kartica nije potrebna jer vaše Raiffeisen kartice mogu biti digitalizovane i „spakovane“ direktno u sat, narukvicu ili prsten. Na prodajnim mjestima dovoljno je prisloniti uređaj koji podržava NFC i plaćanje je gotovo.

Jedinstvena ponuda na tržištu BiH uz sigurnot na prvom mjestu.

“Time što smo implementirali Google Pay, Apple Pay i sada širi spektar digitalnih novčanika Raiffeisen banka stoji na čelu digitalnog bankarstva u našoj zemlji. Klijentima nudimo potpuno pokriven i raznovrstan digitalni ekosistem, koji do sada nije bio dostupan kod drugih banaka” – dodao je Hrnjica.

Uvođenjem ove usluge, Raiffeisen banka potvrđuje svoju misiju da klijentima donosi praktična rješenja koja olakšavaju svakodnevicu, modernizuju način plaćanja i prate globalne trendove. Više o prednostma korištenja digitalnih novčanika saznajte na putem linka ili posjetom najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.