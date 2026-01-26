Xiaomi predstavlja Redmi Note 15 seriju.

Kompanija Xiaomi danas je zvanično predstavila Redmi Note 15 seriju, koja obuhvata pet modela - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G i Redmi Note 15.



Vođena konceptom Najizdržljiviji Redmi Note ikada, nova serija donosi dugotrajnije baterije, dodatnu otpornost na padove te unaprijeđenu zaštitu od prašine i vode, uz značajna poboljšanja u oblasti fotografije, performanse na nivou premium segmenta i unaprijeđeno cjelokupno korisničko iskustvo.

Uređaji iz Redmi Note 15 serije biće dostupni u prodaji od 26. januara, a povodom lansiranja pripremljene su i posebne promotivne pogodnosti. Do 22. februara modeli Redmi Note 15 dostupni su po specijalnim cijenama, dok kupovinom modela Redmi Note 15 Pro+ 5G korisnici dobijaju Xiaomi štapni usisivač G20 Lite, a uz model Redmi Note 15 Pro – Xiaomi prijenosni foto-printer.

Dizajniran za svakodnevne izazove

Redmi Titan Durability prisutan je kod svih modela i kombinuje poboljšanu autonomiju baterije, ojačanu strukturu uređaja te sveobuhvatnu zaštitu od prašine i vode, postavljajući novi standard izdržljivosti u Redmi Note seriji. Pro modeli se posebno ističu najnaprednijim zaštitnim karakteristikama, dok je cijela linija dizajnirana za pouzdano korištenje u svakodnevnim uslovima.

Pro modeli dolaze sa SiC1 baterijama kapaciteta do 6.500 mAh, podrškom za brzo punjenje i dugotrajno očuvanje kapaciteta, dok ostali modeli nude snažne baterije do 6.000 mAh. Svi uređaji podržavaju punjenje drugih uređaja, što donosi dodatnu praktičnost u svakodnevnoj upotrebi.

Strukturna izdržljivost Pro modela potvrđena je SGS Premium Performance certifikatom, dok svi telefoni nude pouzdanu zaštitu u realnim uslovima korištenja. Redmi Note 15 Pro+ 5G dodatno posjeduje ultra-otpornu poleđinu, višeslojni sistem apsorpcije udaraca i Gorilla Glass Victus 2 zaštitu. Svi modeli nude unaprijeđenu zaštitu od prašine i vode uz funkciju Wet Touch 2.0.

Unaprijeđeni fotografski sistem uz naprednu AI tehnologiju

Pro modeli donose 200 MP HPE kameru, koja se prvi put globalno pojavljuje u ovoj seriji, uz višestruke opcije zumiranja i naprednu AI obradu fotografija, dok Redmi Note 15 dolazi sa 108 MP sistemom kamera. Svi uređaji posjeduju AI funkcije za portrete, obradu fotografija i dijeljenje sadržaja, uključujući AI Remove Reflection i AI Beautify, omogućavajući jednostavno i kvalitetno kreiranje fotografija.

Unaprijeđene performanse i pametnija povezanost

Redmi Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4 platforma uz IceLoop hlađenje i HyperAI tehnologiju, dok ostali modeli nude brze i energetski efikasne performanse. Pro modeli uvode Xiaomi Offline Communication i Surge T1S Tuner, omogućavajući stabilnu konekciju čak i bez mrežnog signala. Svi modeli podržavaju Google Gemini i Circle to Search, donoseći pametnije i personaliziranije korisničko iskustvo.

Veliki ekran i snažan zvuk za potpuno iskustvo

Pro modeli dolaze sa 6,83-inčnim ekranima, dok ostali modeli imaju 6,77-inčne panele, s maksimalnom svjetlinom do 3.200 nita i trostrukom zaštitom očiju. Zvuk je dodatno pojačan – do 400% kod Pro modela i do 300% kod ostalih – pružajući glasniji i jasniji audio doživljaj za filmove, muziku i igre.

Redmi Note 15 serija donosi spoj izdržljivosti, napredne fotografije, visokih performansi i impresivnog ekrana, nudeći korisnicima pouzdano, praktično i kvalitetno iskustvo svakodnevnog korištenja.

Cijena i dostupnost

Modeli Redmi Note 15 serije biće dostupni sa dodatnim pogodnostima i poklonima do 22. februara.

• Redmi Note 15 Pro+ 5G dostupan je u bojama Mocha Brown, Glacier Blue i Black, u dvije memorijske konfiguracije, po početnoj cijeni od 929 KM, uz poklon Xiaomi štapni usisivač G20 Lite.

• Redmi Note 15 Pro dostupan je u Titanium, Glacier Blue i Black bojama, u dvije memorijske konfiguracije, po početnoj cijeni od 669 KM, uz Xiaomi prijenosni foto-printer i pakovanje papira za štampu.

• Redmi Note 15 dostupan je u Glacier Blue, Purple i Black bojama, u dvije memorijske konfiguracije, po početnoj cijeni od 379 KM.

Za više informacija o dostupnim modelima i promotivnim pogodnostima