Podijelimo ljubav kroz čaroliju različitosti

U tom svijetu hodali su različiti ljudi. Neki su koračali sporije, neki brže. Neki su se radovali sitnicama više nego iko drugi, a neki su svijet gledali na poseban, nježniji način. Među njima su i djeca s Down sindromom, djeca čiji osmijesi podsjećaju da je različitost ono što svijet čini ljepšim, toplijim i istinski šarenim.

U svijetu gdje bi sve lako moglo biti sivo i jednolično, pojavile su se šarene čarape. Nisu bile obične čarape, svaka boja bila je poput malog čarobnog zraka: crvena za hrabrost, roza za smijeh, žuta za sunce, zelena za dobrotu, tirkizna za snove, plava za znatiželju i ljubičasta za ljubav koja spaja srca.

Kažu da male stvari ponekad nose najveću čaroliju. A jedinstvene čarape upravo su takva mala čarolija. Kada ih obujemo, kao da pravimo mali korak prema svijetu u kojem ima više razumijevanja, više prihvatanja i više radosti.

Danas, ove posebne čarape možete nositi i vi. Kupovinom ne samo da unosite boju i radost u svoje dane, već i podržavate djecu s Down sindromom, pomažući im da dobiju osmijehe, prilike i pažnju koju zaslužuju.

Svoje jedinstvene čarape možete pronaći u odabranim Amko marketima, u sklopu kampanje “Podijeli ljubav” koja se realizuje već treću godinu zaredom kao dio društveno odgovorne inicijative. Prihod od njihove prodaje biće doniran udruženju “Budi mi drug.”

Jer ponekad je dovoljan samo jedan mali, šareni korak da svijet postane ljepše mjesto za sve nas.