Operator za OIEiEK i COTEE jačaju regionalno partnerstvo

U petak, 8. maja 2026. godine u Podgorici je održan značajan sastanak predstavnika Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) Federacije Bosne i Hercegovine i Crnogorskog operatora tržišta električne energije - COTEE, čime je potvrđena zajednička opredijeljenost ka jačanju regionalne energetske saradnje i stvaranju stabilnijeg, modernijeg i održivijeg energetskog sistema Zapadnog Balkana.

Delegaciju Operatora za OIEiEK predvodio je v.d. predsjednika Uprave Goran Valka, dok su u ime COTEE-a sastanku prisustvovali Maksim Vučinić, predsjednik Odbora direktora, Mersudin Gredić, izvršni direktor, Jelena Marković, šefica Službe za tržište električne energije i Dušan Vućić, šef Službe za OIEiVEK.

Tokom sastanka razgovarano je o ključnim operativnim i strateškim temama iz oblasti energetike, s posebnim fokusom na međunarodnu saradnju, razvoj zajedničkih projekata i partnersko djelovanje u procesu energetske tranzicije. Poseban akcenat stavljen je na saradnju u oblastima kogeneracije, balansiranja elektroenergetskog sistema, garancija porijekla električne energije, razvoja prosumer modela, kao i unapređenja regulatornih i tržišnih mehanizama u sektoru obnovljivih izvora energije.

Predstavnici dva operatora usaglasili su stavove o potrebi snažnijeg regionalnog povezivanja institucija koje upravljaju energetskim procesima, s ciljem stvaranja efikasnijeg, sigurnijeg i konkurentnijeg energetskog tržišta u skladu sa evropskim energetskim politikama i standardima.

U okviru posjete najavljeno je i skoro potpisivanje Memoranduma o saradnji između ova dva operatora, kojim će biti uspostavljen okvir za kontinuiranu stručnu saradnju, razmjenu znanja i realizaciju edukacijskih programa za kadrove iz Federacije Bosne i Hercegovine.

''Na taj način planira se dodatno jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta kako bi se adekvatno odgovorilo na buduće izazove koji su sastavni dio procesa energetske tranzicije i razvoja savremenog energetskog sektora'' – kazao je prvi čovjek Operatora za OIEiEK, Goran Valka.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka intenzivnijem povezivanju energetskih institucija regiona i potvrđuje zajedničku viziju razvoja održivog energetskog sistema zasnovanog na inovacijama, partnerstvu i obnovljivim izvorima energije.