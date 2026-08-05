m:SAT – bilo gdje u BiH

Bilo da živite u gradu, manjem mjestu ili želite televiziju u vikendici, m:SAT donosi bogat izbor TV kanala direktno u vaš dom.

Uz m:SAT pakete objedinite usluge, poput interneta ili mobilne telefonije, i na jednom mjestu imaćete još kompletnije rješenje za komunikaciju i zabavu.

Iskoristite aktuelnu ponudu i ugovorite m:SAT uz mjesečnu pretplatu od samo 0,99 KM tokom prve godine!

Kako bi uživanje u omiljenim sadržajima bilo potpuno, uz m:SAT vam preporučujemo i tri odlična modela televizora po sjajnim cijenama.

Odličan izbor za ljubitelje velikog ekrana i dnevni boravak, televizor LG 50UA75003LA (Smart) može biti vaš uz mjesečnu ratu od 30 KM.

Uz dobar balans veličine, pametnih funkcija i cijene, TCL 43V6C (GOOGLE TV) je televizor koji će se savršeno uklopiti u većinu domaćinstava. Potražite ga u m:tel ponudi uz mjesečnu ratu od 21 KM.

Praktičan izbor za manje prostorije, spavaće ili dječije sobe, TESLA 32E325BH televizor odaberite uz mjesečnu ratu od samo 8 KM.

Odaberite m:SAT paket i televizor po svojoj mjeri i uživajte u omiljenim sadržajima!

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