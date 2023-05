Planinska eksplozija zabave

Off Road Karting - Ova jedinstvena ponuda nosi ne samo titulu kraljice u adrenalinskoj ponudi aktivnosti, no i prvenca u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Off Road Karting često nosi i naziv Cross Karting, a riječ je o kartingu u kojem učesnici koriste kartove posebno prilagođene travnatoj, zemljanoj i pješčanoj podlozi, sigurnosno u potpunosti opremljeni u skladu sa istom, kao i vozači, koji su u toku vožnje obavezni nositi zaštitne kacige i rukavice. Ova sjajna 350 metara duga Off Road karting staza opremljena je svjetlosnim i zvučnim signalima, te potrebnom signalizacijom, za sve odrasle i djecu čija je donja starosna granica 11 godina.

Jahorina će u avgustu biti centar modnih dešavanja, upravo na našoj planini održaće se Fashion Weekend Jahorina u sklopu Sarajevo Film Festivala od 17. do 20.08. Takođe, važno je najaviti i Summer English Camp od 22. do 30.08, kao I umetničku koloniju HUB Jahorina koja će okupiti veliki broj umetnika u period od 10. do 20.09.

Za posjetioce obezbijeđeni su brojni popusti:

Summer opening - 29.6.-2.07.- 30% off

Jahorina Ultra trail - 20.-23.07.- 30% off

School break adventure - 28.-31.08.- 40% off

Summer's last call - 16.-17.09. - 50% off

Ljeto na Jahorini je nezaboravno iskustvo koje će vam otkriti skrivene ljepote prirode i pružiti vam neponovljive trenutke. Bez obzira jeste li avanturista ili hedonista, ovdje ćete dobiti i svoju dozu adrenalina, ali i savršen odmor.

Okupite svoje prijatelje i ponesite dobro raspoloženje, jer ljeto je rezervisano za planinu!