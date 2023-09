Općinsko vijeće usvojilo zaključak o hitnom poduzimanju aktivnosti na rješavanju problema u ulici Bakarevića

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održalo je danas 29.redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojen zaključak o hitnom poduzimanju aktivnosti na rješavanju problema kanalizacione mreže u ulici Bakarevića, kao i sanacije urušenog propusta u trupu magistralne ceste. U ime građana ulice Bakarevića sjednici je prisustvovala Širaza Brka koja je dostavila inicijativu za rješavanje problema u ulici Bakarevića potpisanu od strane 132 stanovnika ove i okolnih ulica. Usljed većih padavina ova ulica biva poplavljena, a nakon povlačenja voda za sobom ostavlja mulj i fekalije.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić detaljnije je vijećnike upoznao sa ovim problemom kazavši da su nadležne službe bile na terenu i izvijestile ga o stanju. Osnovni problem je urušeni cestovni propust koji se nalazi u trupu magistralne saobraćajnice koja je u nadležnosti JP Ceste Federacije BiH.

“Služba za investicije i komunalne poslove me informisala da su više puta bili na terenu. Provjerili su tunel koji prolazi ispod tranzita, a gdje je uzrok svih ovih problema. Tunel se nekih 20-ak metara od ulaza urušio i to zaista predstavlja opasnost i uzrokuje plavljenje ulica. U slučaju daljnjeg obrušavanja može doći do njegovog zatrpavanja, te postoji velika opasnost da će poplaviti tranzit, te aktivirati kompletno klizište sa gornje strane. Potok koji ide kroz tunel je otvoren, nije ucijevljen i može izazvati velike probleme, ako se ne otkloni kvar u tunelu,” pojasnio je predsjedavajući Škaljić.