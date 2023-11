Izgradnja autoputa na Koridoru 5c će potaći ekonomski rast i omogućiti sigurnije putovanje kroz BiH

Cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini s ogromnom pažnjom i velikim očekivanjima prati aktivnosti na izgradnji Koridora 5c, svjesna uticaja kojeg cestovna povezanost savremenim saobraćajnicama s ostatkom Evrope ima na razvoj privrede i ekonomiju zemlje u cjelini.

U pitanju je izgradnja evropske cestovne trase koja će povezati Budimpeštu preko Osijeka, Sarajeva i sa lukom Ploče. Zahvaljujući podršci Evropske unije, Evropske investicijske banke (EIB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ostalih međunarodnih finansijskih institucija, u nadležnosti JP Autocesta FBiH do sada je izgrađeno 126,5 km autoceste. Za izgradnju Koridora 5c do sada je uloženo preko 3 milijarde KM, što ga čini najvećim i najzahtjevnijim infrastrukturnim projektom u BiH.

Trenutno se gradi 61 kilometar od Zenice sjever do južnog dijela Žepča, te dio koji obuhvata općine Usora, Doboj jug, preko Tešnja, Maglaja do sjevernog dijela Žepča. Na jugu zemlje kroz Hercegovinu gradi se 11 kilometara autoceste od Počitelja do Zvirovića. Ovaj investicioni ciklus vrijedan je oko 1 milijardu KM. U nekoliko idućih mjeseci radovi bi trebali početi i na preostalim dionicama ove saobraćajnice koja će po svojoj izgradnji predstavljati žilu kucavicu ove zemlje.