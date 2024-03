Reagovanje operatora za OIEIEK na krivonavodeće izjave „Farme Spreča"

Nakon napisa medija kojim su preneseni navodi direktora „Farme Spreča“, a iz kojih proizlazi kako Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) ne poštuje odredbe Predugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije, prinuđeni smo, s ciljem objektivnog i tačnog informisanja javnosti reagirati na iste:

Dana, 22.02.2019. godine privredna društva sa sjedištem u Kalesiji, i to, „Farma Spreča“, „Plantaže Spreča“, „Agrofarma“ i „Agro Vis“ sa Operatorom za OIEiEK su sklopili Predugovore o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije po garantovanim otkupnim cijenama u iznosu od 0,66637 KM/kWh za ukupno četiri mini postrojenja primarnog izvora bio plina. U odnosu na datum sklapanja pomenutih Predugovora i iznosa pomenute garantovane cijene otkupa, smatramo bitnim za istaknuti da je Vlada Federacije BiH dana, 27.02.2019. godine dala saglasnost na novu Odluku FERK-a o izračunu garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje OIEiEK, a koje su se primjenjivale od 01.03.2019. godine. Po ovoj Odluci FERK-a, nova garantovana cijena otkupa za mini postrojenja (do 150kW) primarnog izvora bioplin je od 01.03.2019. godine iznosila 0,48161 KM/kWh, što je značajno niža cijena otkupa u odnosu na one koje su bila na snazi danom potpisivanja Predugovora. Dakle, predmetni Predugovori su potpisani tek šest dana prije primjene novih cijena otkupa, a ovi Predugovori su sklopljeni u mandatnom periodu prethodne Uprave Operatora za OIEiEK, koju je obnašao Boriša Misirača.

U skladu s odredbama navedenih Predugovora, odnosno, Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 5/14) i Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH (istekao 31.12.2020. godine) predmetna privredna društva su bila u obavezi elektroenergetska postrojenja izgraditi i priključiti na elektroenergetsku mrežu u za to definisanom roku, odnosno pokrenuti proizvodnju u predmetnim elektroenergetskim postrojenjima u 2020. godini.

No, u medijima je prenesen sljedeći navod direktora Farme Spreča gosp. Saida Karića: „Ti predugovori definiraju da imamo pravo potpisivanja ugovora i definiraju zajamčenu otkupnu cijenu 0,66 KM po kilovatu. Imamo problem s realizacijom tih ugovora. U tim okolnostima trenutno nemamo mogućnost proizvodnje 100% kapaciteta’‘, kao i navod „Farme Spreča“ „Da se odredbe tog preduugovara poštuju, poručuju, ogromne količine otpada s drugih farmi i iz poduzeća bili bi pretvoreni u energiju. Mnogo otpada tako ne bi završilo na deponijama, a i bili bi uklonjeni i neugodni mirisi“.

Naprijed izneseni navodi u medijima, a bez jasnog navođenja i drugih odredbi Predugovora koje jasno definišu pitanje trajanja i primjene istoga, odnosno bez navođenja svih zakonskih i podzakonskih propisa čija primjena prethodi sklapanju/realizaciji Predugovora/Ugovora o otkupu električne energije iz OIEiEK, predstavljaju krivo navođenje javnosti informacijama koje su od javnog interesa, te iznošenjem krivonavodećih informacija doveli su u sumnju postupanje Operatora za OIEiEK u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, kod ciljnih javnosti Operatora za OIEiEK.

Slijedom navedenog, Operator za OIEiEK je prinuđen reagirati na istaknute navode, te s ciljem tačnog i objektivnog informisanja javnosti o informacijama iz nadležnosti Operatora za OIEiEK, navodimo sljedeće:

Članom 4. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ br. 70/13 i 5/14) propisano je da se nacionalni ciljevi u pogledu udjela energije iz OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Bosni i Hercegovini, u periodu do 2020. godine, utvrđuju Nacionalnim akcionim planom korištenja obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine, čiji je sastavni dio Akcioni plan Federacije BiH za korištenje obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/14, 70/14 i 94/18) (APOEF). Član 5. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije propisuje da se APOEF usklađuje s elektroenergetskom stategijom Federacije BiH i da se istim, između ostalog, definišu dinamičke kvote. APOEF je do 2020. godine definisao indikativne ciljeve proizvodnje električne energije iz OIE u postojećim i novim proizvodnim kapacitetima, procjenu ukupnog doprinosa (instalisani kapaciteti, bruto proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za proizvodnju obnovljive energije za ispunjenje okvirnih ciljeva do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u periodu 2010. – 2020. godina, te pregled proizvodnje električne energije iz OIE koji će se poticati do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji.

Kako je APOEF istekao dana 31.12.2020. godine, to Operator za OIEiEK, kao institucija koja je zadužena za provedbu APOEF-a, prilikom rješavanja zahtjeva iz svoje nadležnosti, nije u mogućnosti dodjeljivati status potencijalnog privilegovanog proizvođača i privilegovanog proizvođača, po zahtjevima pristiglim nakon 31.12.2020. godine.

Pored činjenice da je gore navedeno propisano Zakonom, Operator za OIEiEK i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su dodatno obavijestili javnost, dana, 31.03.2021. godine, objavljivanjem na svojim internet stranicama obavještenja, o nemogućnosti dodjeljivanjana navedenih statusa.

Također, Operator za OIEiEK je zaprimio dopis Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 05-13-1-1/21 od 03.02.2021. godine kojim, između ostalog, navode „(...) da po mišljenju ovog Ministarstva, Operator za OIEiEK nema pravni osnov za sklapanje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanoj cijeni sa proizvođačima koji su svoj zahtjev podnijeli u 2021. godini.“

S ciljem zaštite investitora, odnosno svih učesnika u sistemu podsticanja prozvodnje električne energije iz OIEiEK Operator za OIEiEK je od Federalnog ministarstva energijem, rudarstva i industrije, svojim dopisom broj: 02-978/22 od 10.08.2022. godine tražio instrukciju da li u slučaju oslobađanja dinamičkih kvota raskidanjem zaključenih ugovora od strane proizvođača, Operator za OIEiEK može sklapati ugovore po garantovanim cijenama sa investitorima koji su ranije stekli status potencijalnog privilegovanog proizvođača (imaju ranije sklopljen Predugovor). Ministarstvo je, svojim aktom broj: 05-13-1-1426/22 od 31.08.2022. godine, istaklo da je mišljenja da nema zakonskog osnova za sklapanje novih ugovora u slučaju oslobađanja dinamičkih kvota raskidanjem ugovora iz drugih primarnih izvora.

Slijedom navedenog, jasno je kako Operator za OIEiEK nije imao zakonsko uporište da nakon 2020. godine sklopi Ugovor o otkupu električne energije po garantovanim cijenama za gore navedena postrojenja privrednih društava sa sjedištem u Kalesiji, kao niti s drugim investitorima/proizvođačima koji su se Operatoru za OIEiEK obratili sa zahtjevom za sticanje navedenih statusa nakon 31.12.2020. godine.

Posebno uzimajući u obzir da su se predmetna privredna društva (Farma Spreča“, „Plantaže Spreča“, „Agrofarma“ i „Agro Vis“) Operatoru za OIEiEK obratila sa zahtjevom za otkup električne energije iz postrojenja u probnom radu u 2022. godini, čime je jasno da proizvodnja ovih elektroenergetskih postrojenja nije ušla u 2020. godinu, već tek u 2022. godinu.

Također, isti su podnijeli zahtjev za sticanje statusa privilegovanog proizvođača električne energije Operatoru za OIEiEK u drugoj polovici 2022. godine, kojim su zatražili omogućavanje sticanja statusa privilegovanog proizvođača i potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama, u skladu sa prethodno potpisanim Predugovorom.

Rješavajući po zaprimljenim zahtjevima za sticanje statusa privilegovanog proizvođača u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, Operator za OIEiEK je utvrdio da predmetna postrojenja na biogas ne zadovoljavaju kriterije u pogledu instalisane snage. Naime, postupajući po predmetnim zahtjevima izvršen je, između ostalog, i uvid u Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: APOEF), te je utvrđeno da je isti istekao dana 31.12.2020. godine. S tim u vezi, Operator za OIEiEK. kao institucija koja je zadužena za provedbu APOEF-a, prilikom rješavanja ovih zahtjeva iz svoje nadležnosti, nije bila u mogućnosti dodjeliti status privilegovanog proizvođača, jer su zahtjevi pristigli nakon 31.12.2020. godine, odnosno proizvodnja iz ovih elektroenergetskih postrojenja nije pokrenuta u 2020. godini.

Međutim, tržište električne energije u Bosni i Hercegovini je otvoreno, pa proizvođači električne energije imaju mogućnost prodavati električnu energiju na tržištu, što gore navedena privredna društva i čine prodajući električnu energiju trgovcu električne energije.

Nadalje, kako je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u svom Izvještaju o reviziji Operatora za OIEiEK za 2019. i 2020. godinu naveo kako se u Operatoru za OIEiEK „ (...) rješavanje zahtjeva za dobivanje statusa privilegovanog i potencijalno privilegovanog proizvođača u 2019. godini, (...), 2020. godini (...) nije vršilo u skladu sa članom 23. Zakona o korištenju OIEIEK“, to posebno ističemo da su zaposlenici i aktuelna Uprava Operatora za OIEiEK postupajući po zahtjevima za sticanje statusa privilegovanog proizvođača na osnovu prethodno zaključenih Predugovora o otkupu električne energije iz OIE, izvršili pažljivu analizu svih činjenica, koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja i podnesenih dokaza na osnovu kojih se moglo utvrditi pravo stanje stvari. Tako je Operator za OIEiEK prilikom postupanja po zaprimljenim zahtjevima za sticanje statusa privilegovanog proizvođača posebno vodio računa i da li je predmetna elektrana priključena i počela sa proizvodnjom električne energije u 2020. godini, što je jedan od preduvjeta za ispunjenje obaveza iz Predugovora.

Slijedom svega navedenog, Operator za OIEiEK pomenutim zahtjevima nije mogao udovoljiti obzirom da je APOEF definisao dinamičke kvote, odnosno proizvodnju električne energije iz OIE do 31.12.2020. godine.

Iz svega gore navedenog jasno je kako je Operator za OIEiEK poduzeo sve aktivnosti s ciljem zaštite investitora i njihovih prava iz Predugovora o otkupu električne energije, ali i svih učesnika u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije, s posebnim naglaskom na građane Federacije BiH koji isti i finansiraju. Obraćajući se saopštenjima za javnost Operator za OIEiEK je, kao tijelo za provedbu zakonskih i podzakonskih propisa, upućivao ključne komunikacijske poruke o potrebi usvajanja novih planskih dokumenata i novog zakonskog rješenja kako bi bilo omogućen otkup električne energije iz OIE po garantovanim cijenama poslije 31.12.2020. godine. Upravo je i na ovaj način Operator za OIEiEK u javnosti djelovao s ciljem zaštite investitora koji ulažu sredstava u sektor obnovljivih izvora energije.

Međutim, uz sve napore da zaštitimo investitore i njihova uložena sredstva u sektor OIE, Operator za OIEiEK ne može donijeti odluke koje nemaju utemeljenje u zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno Akcionom planu za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH koji je do 2020. godine definisao instalisane snage postrojenja čija se proizvodnja podstiče do 2020. godine.

Ovo posebno navodimo imajući u vidu da se pred Kantonalnim tužilaštvom još uvijek vode istražne radnje, između ostalog, i povodom sklapanja Predugovora o otkupu električne energije iz OIE u 2019. i 2020. godini, a koji su skopljeni u mandatu bivše Uprave Operatora za OIEiEK.

Na kraju, Operator za OIEiEK podržava svako obraćanje medijima, a od medija očekujemo objektivno, tačno i istinito informisanje javnosti o informacijama iz nadležnosti Operatora za OIEiEK, u suprotnom će Operator za OIEiEK biti prinuđen postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete Federacije BiH.