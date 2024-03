BBI Banka pretvara "riječi u kvadrate" uz hipoteku 1 na 1

Ne postoje riječi koje mogu opisati sreću zbog kupovine nekretnine. Bilo da se radi o kupovini prve ili druge nekretnine, novog poslovnog prostora, vikendice na moru ili planini...

Ali postoje riječi koje izdvajaju BBI stambeno finansiranje. Bh. dijaspora, freelanceri, nekretnine za mlade bračne parove, preduzetnike koji nemaju stalni poslovni prostor ili koji žele promijeniti mjesto svoga poslovanja, ali i stanovanja... za sve njih BBI Banka pripremila je posebnu ponudu stambenih finansiranja, ponudu kojom pretvara riječi u dugo željene kvadrate.

Opredijeljena pomaganju onima koji još nisu uspjeli pronaći adekvatnu finansijsku opciju, BBI Banka je, pažljivo osluškujući stvarne potrebe i želje postojećih i novih klijenata, kreirala novu ponudu koja uključuje široku paletu finansijskih usluga uz izuzetno povoljne stope te produžene rokove otplate.

Svi novi, ali i postojeći klijenti BBI Banke sada mogu aplicirati za stambena finansiranja uz omjer hipoteke jedan naprema jedan, s iznosom do 500.000 KM i uz rok otplate do 30 godina.

„Kupovina stana, kuće ili poslovnog prostora uvijek je bio izazovan životni korak. Adekvatnom finansijskom potporom BBI Banka odlučna je biti oslonac svim bh. građanima u dijaspori, freelancerima, bračnim parovima i svima koji su se odlučili na kupovinu nekretnine bez obzira na to radi li se o stambenom ili poslovnom prostoru. U BBI Banci sada možete dobiti finansiranje s jedinstvenom hipotekom jedan naprema jedan, u iznosu do 500.000 KM i uz rok otplate do 30 godina. Na ovaj način nastavljamo podržavati ulaganja u Bosnu i Hercegovinu te učestvovati u stvaranju novih vrijednosti zajedno s našim klijentima“, rekli su u BBI Banci.

Više informacija o BBI ponudi stambenog finansiranja možete dobiti putem besplatnog info broja 080 020 020, na web stranici www.bbi.ba, e-mail adresama [email protected] i [email protected] ili u jednoj od 32 BBI podružnice, širom Bosne i Hercegovine.

BBI Banka - Vrijednost koju stvaramo zajedno.