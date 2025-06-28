MaxBet vas vodi na Eurobasket 2025.

Kompanija MaxBet, premium partner košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, organizuje Max izazov kroz koji svojim igračima pruža priliku da osvoje nezaboravno putovanje – odlazak na Eurobasket 2025. U okviru akcije, koja traje od 23. juna do 13. jula, biće dodijeljeno 5 glavnih nagrada, koje uključuju ulaznice za dvije osobe kategorije 1, za sve utakmice grupne faze reprezentacije BiH, koje se igraju na Kipru, povratne avionske karte i smještaj predviđen za period trajanja turnira (9 noćenja).

Sve što je potrebno za učešće u takmičenju jeste odigrati tiket od 23. juna do 13. jula. Takmičenje se sastoji od tri runde, a učesnici mogu ostvariti pravo na nagradu ako u toku jedne runde odnosno sedmice imaju dobitni tiket sa najvećom pogođenom kvotom. Promocija je otvorena za tikete odigrane preko online naloga, sa minimalnom uplatom od 3 KM po tiketu. Po završetku sve tri runde, još dva drugoplasirana učesnika s najvećim pogođenim kvotama iz bilo koje runde takođe osvajaju aranžman za Kipar za dvije osobe.

• 5 glavnih nagrada, uključuju putovanje za dvije osobe, ulaznice kategorije 1 za sve utakmice grupne faze reprezentacije BiH, uključujući duele s reprezentacijama Kipra, Španije, Italije, Grčke i Gruzije, 1.000KM freebeta i potpisan dres reprezentacije BiH.

Pored glavnih nagrada, biće dodijeljene i nagrade u vidi novčanog iznosa od 500, 300, 200 i 100 KM freebeta uz dresove reprezentacije BiH sa potpisima igrača.

“Naša misija je da nagradimo vjerne igrače i pružimo im iskustva koja prevazilaze svakodnevnu igru. Ovom akcijom želimo da istaknemo njihovu posvećenost i omogućimo im da budu dio nezaboravnog događaja kakav je Eurobasket. Vjerujemo da će se kroz ovu promociju naši igrači osjećati kao šampioni – nagrađeni za svoju strast prema sportu i lojalnost brendu”, izjavio je Savo Bakmaz, generalni direktor kompanije MaxBet.

Kao premium partner reprezentacije Bosne i Hercegovine, MaxBet i ovim putem potvrđuje svoju posvećenost razvoju sporta, podršci nacionalnim timovima i promociji vrijednosti koje sport simbolizuje.