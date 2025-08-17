Bingova baza – polazna tačka festivalske noći

Bingova festivalska baza i danas je opravdala epitet Našeg mjesta za početak festivala. Popularni influenser Mirza Mustafagić unio je posebnu dozu kreativnosti u druženje, pokazujući kako jednostavno odjeću iz Bingovih trgovina pretvoriti u upečatljiv festivalski outfit.

Dvije posjetiteljke imale su priliku da ih upravo Mirza uredi za večernji izlazak i filmsko iskustvo pod otvorenim nebom. Kroz opuštenu atmosferu i mnogo smijeha, dokazao je da se uz malo mašte mogu spojiti udobnost i stil, i to uz komade dostupne svima.

Druženje se nastavilo i nakon “get ready” trenutka – posjetioci baze uživali su u poklonima i dobroj energiji koja je već postala zaštitni znak ovog prostora.

Kako je izgledala čarolija spremanja, pogledajte u videu.