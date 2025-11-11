Šta se zna o okupljanju airsoft klubova u Bugojnu?

Okupljanje više airsoft klubova u Kasarni Bugojno 9. novembra 2025. godine izazvalo je jake reakcije. Dok dio javnosti tvrdi da su uznemireni okupljanjem naoružanih muškaraca sa arapskim oznakama, organizator navodi da ništa nije bilo sporno, prenosi Detektor.

Događaj održan u nedjelju, 9. novembra 2025. godine, imao je odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Iz Ureda komesara je navedeno kako je događaj prošao bez incidenta, a da je zahtjev za okupljanje podnio airsoft klub iz Bugojna.

Nakon održanog skupa, na pojedinim portalima u BiH pojavili su se napisi u kojima se navodi da su Bugojno okupirali naoružani muškarci i da su to scene koje lede krv u žilama.

Sportsko-rekreativni klub Oštrac Bugojno oglasio se na društvenim mrežama navodeći kako je sve bilo organizirano na visokom nivou.

Demantirani navodi

Demantirali su navode o naoružanim muškarcima koji okupiraju Bugojno.

- Istina je sasvim drugačija. Na fotografijama se nalaze učesnici sportskog airsoft susreta, zakonski prijavljenog i uredno osiguranog događaja koji okuplja ljubitelje airsoft sporta iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona - naveli su iz kluba.

U saopćenju se dodaje kako skup nije imao vjerski, nacionalni ili politički karakter, te da je zasnovan na prijateljstvu, poštovanju i ljubavi prema sportu.

- Airsoft je međunarodno priznata sportska disciplina u kojoj se koristi replika opreme i plastična municija, bez stvarne opasnosti ili veze sa pravim oružjem navode iz kluba Oštrac.

Airsoft je adrenalinski sport u kojem se koriste realistične replike oružja, a cilj igre je pobijediti protivnički tim u scenarijima koji oponašaju vojne ili policijske akcije.

Zabrinutost udruga HVO-a BiH

Koordinacije udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH su u saopćenju 11. novembra naveli kako su obuke vojnih formacija na području središnje Bosne izazvale zabrinutost.

Naveli su kako su se u Bugojnu okupile desetine osoba koje sa arapskim oznakama na odorama podsjećaju na radikalne i militarističke pokrete.

- Pozivamo nadležne institucije i međunarodne organizacije da odmah reagiraju – ovo nije samo alarmantan incident, već ozbiljna prijetnja sigurnosti Hrvata u regiji i napad na temeljne vrijednosti mira kojemu trebamo težiti - naveli su iz Koordinacije.

Elvis Muratspahić, predsjednik kluba Oštrac, na društvenoj mreži Facebook je naveo kako im se ovakvim narativom nanosi nepravda, s obzirom da klub godinama gradi prijateljstvo, sport i zajedništvo.

- Oštrac je uvijek bio simbol ferpleja, sportskog duha i bratstva, i tako će ostati - naveo je predsjednik kluba.