Bećirović uputio saučešće predsjedniku Švicarske Konfederacije

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je saučešće predsjedniku Švicarske Konfederacije Guyu Parmelinu, povodom tragične eksplozije koja se dogodila u švicarskom skijalištu Crans-Montana.

- S velikom tugom sam primio vijest o stradanju i gubitku ljudskih života u eksploziji koja se dogodila u švicarskom skijalištu Crans-Montana. U ime građana Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, izražavam duboko saosjećanje s Vama, porodicama nastradalih i građanima Švicarske Konfederacije. Naše misli i srca su s porodicama koje su izgubile svoje voljene. Primite izraze mog iskrenog saosjećanja i solidarnosti - navodi se u telegramu, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.