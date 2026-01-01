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S VELIKOM TUGOM

Bećirović uputio saučešće predsjedniku Švicarske Konfederacije

U ime građana Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, izražavam duboko saosjećanje s Vama, navodi se u telegramu

Bečirović uputuio saučešće. FENA

FENA

1.1.2026

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je saučešće predsjedniku Švicarske Konfederacije Guyu Parmelinu, povodom tragične eksplozije koja se dogodila u švicarskom skijalištu Crans-Montana.

- S velikom tugom sam primio vijest o stradanju i gubitku ljudskih života u eksploziji koja se dogodila u švicarskom skijalištu Crans-Montana. U ime građana Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, izražavam duboko saosjećanje s Vama, porodicama nastradalih i građanima Švicarske Konfederacije. Naše misli i srca su s porodicama koje su izgubile svoje voljene. Primite izraze mog iskrenog saosjećanja i solidarnosti - navodi se u telegramu, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

# ŠVICARSKA
# NESREĆA
# DENIS BEĆIROVIĆ
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