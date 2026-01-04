Preminuo Marinko Ćavar

Član Društva hrvatskih književnika Marinko Ćavar preminuo je u petak 2. siječnja, u 73. godini života.

Marinko Ćavar rođen je u Širokom Brijegu 26. siječnja 1953. Pohađao je gimnaziju u Širokom Brijeg i fakultet u Splitu, izvijestilo je Društvo hrvatskih književnika HB.

Aforizmima je zastupljen u zbirci Kristalna šestica 3 (1998.), antologiji aforizama BiH Protesti moždane mase (2008.), Antologiji suvremenog hrvatskog aforizma na rumunjskom jeziku (2013.), antologiji aforizama Dah duha (2018.), zborniku UHAH-a Čista petica (2022.), antologiji Riječi na djelu – Abecedarijum bosansko-hercegovačkih i hrvatskih aforista (2024.)…

Objavio je djela: Opet nas muzu odozgo, aforizmi, 2000.; Pst… i šalji dalje, aforizmi, 2004.; Nama kipi, njima kapi, aforizmi, 2011., More (bez) briga, aforizmi, 2024.

Posmrtna povorka kreće u ponedjeljak, 5. siječnja, u 14 sati ispred Gradske mrtvačnice u Širokom Brijegu, a pokop će se obaviti na groblju Mekovac u Širokom Brijegu.