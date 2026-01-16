Znate li zašto je posebna noć Lejletul-miradž?

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, muslimani su jučer obilježili mubarek noć Lejletul-miradž.

Lejletul-miradž je noć blagoslovljenog putovanja poslanika Muhammeda a.s., od Kabe u Mekki do Mesdžidul-Aksaa u Jerusalemu, a potom nastavljenog kroz sedam nebesa, sve do najuzvišenije tačke – Sidretul-Muntehaa.

U džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore ova noć je obilježena prigodnim programima.

Na Miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza, a kao najljepša, trajna uspomena i neizbrisiv pečat razgovora vođenog na Miradžu, u svakom namazu se na sjedenju (tešehudu) uči Etehijatu.

Vjerovjesnik je prvo prenesen "vodoravno" iz Mekke u Jerusalemu prije nego je napravio svoje "okomito" uznesenje, tako da njegovo putovanje bude savršeni prauzor puta koji moraju slijediti sljedbenici njegovog ummeta.

Muslimani u našoj zemlji mubarek noći najčešće obilježavaju pripremanjem halve.