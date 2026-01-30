Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NISU PLANIRANA SREDSTVA

Borci idu na proteste

Definitivno idemo u proteste na pravu adresu pred Vladu FBiH, to su premijer Nermin Nikšić i ministar Nedžad Lokmić, kaže Krkalić

Tokom ranijih protesta. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

30.1.2026

Nakon niza najava, obećanja i višemjesečnih priprema budžet FBiH usvojen je bez planiranih sredstava za demobilizirane borce u ovom entitetu.

Prijedlogom Radne grupe i Ministarstva za boračka pitanja FBiH, borački dodatak u iznosu od 1,5 KM za mjesec proveden u odbrani države trebalo je dobiti 383.494 borca za šta je bilo potrebno osigurati 234 miliona KM.

S druge strane, dio braniteljske populacije od početka predlaže da borački dodatak iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u OS BiH, ali da ovo pravo ostvari gotovo 50.000 bivših pripadnika ARBiH, MUP-a i HVO-a, koji od rata nisu na drugi način riješili svoja egzistencijalna pitanja. Prema procjenama, za to bi iz budžeta trebalo izdvojiti blizu 50 miliona KM.

Krkalić: Šta će dobiti borci. Avaz

Na kraju, za razliku od RS, ovu naknadu u FBiH neće dobiti niko pa bi, sudeći prema najavama, nakon poljoprivrednika i prijevoznika, na ulice mogli izaći i ratni veterani.

- Imamo redovnu skupštinu udruženja 14. februara u Konjicu, najavili smo i protestnu šetnju. Na toj skupštini ćemo donijeti odluku. Planirano je da proteste održimo krajem februara, na godišnjicu naših protesta iz 2018. godine, ali ide ramazan, pa ćemo ih odgoditi za polovinu marta. Tačan datum ćemo odrediti na sjednici, ali definitivno idemo u proteste na pravu adresu pred Vladu FBiH, to su premijer Nermin Nikšić i ministar Nedžad Lokmić – kaže za “Avaz” Hamza Krkalić iz Udruženja “Kamp boraca”.

# KAMP BORACA
# HAMZA KRKALIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.