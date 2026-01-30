Borci idu na proteste

Nakon niza najava, obećanja i višemjesečnih priprema budžet FBiH usvojen je bez planiranih sredstava za demobilizirane borce u ovom entitetu.

Prijedlogom Radne grupe i Ministarstva za boračka pitanja FBiH, borački dodatak u iznosu od 1,5 KM za mjesec proveden u odbrani države trebalo je dobiti 383.494 borca za šta je bilo potrebno osigurati 234 miliona KM.

S druge strane, dio braniteljske populacije od početka predlaže da borački dodatak iznosi 5 KM po mjesecu provedenom u OS BiH, ali da ovo pravo ostvari gotovo 50.000 bivših pripadnika ARBiH, MUP-a i HVO-a, koji od rata nisu na drugi način riješili svoja egzistencijalna pitanja. Prema procjenama, za to bi iz budžeta trebalo izdvojiti blizu 50 miliona KM.